Губернатор Ростовской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Губернатор Ростовской области направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Василий Голубев написал слова поддержки и сочувствия в связи с трагедией в казанской школе № 175.
- Эта страшная трагедия болью отразилась в сердцах жителей Ростовской области, - поделился глава Ростовской области. - Искренне разделяю с вами чувство скорби и невосполнимой утраты.
Как сообщил Rostov.ru, губернатор донского региона уже распорядился об усилении мер безопасности в школах Ростовской области. Теперь пропускной режим на территории учебного заведения станет еще строже, а исправность кнопок тревожной сигнализации будут контролировать ежедневно.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу № 175 города Казани и устроил там стрельбу. В результате ЧП 11 человек погибли, более 30 пострадали. В городе ввели режим контртеррористической операции (КТО), усилены меры безопасности во всех учебных заведениях.