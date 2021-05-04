Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Губернатор Ростовской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Губернатор Ростовской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Губернатор Ростовской области направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Василий Голубев написал слова поддержки и сочувствия в связи с трагедией в казанской школе № 175.

- Эта страшная трагедия болью отразилась в сердцах жителей Ростовской области, - поделился глава Ростовской области. - Искренне разделяю с вами чувство скорби и невосполнимой утраты.

Как сообщил Rostov.ru, губернатор донского региона уже распорядился об усилении мер безопасности в школах Ростовской области. Теперь пропускной режим на территории учебного заведения станет еще строже, а исправность кнопок тревожной сигнализации будут контролировать ежедневно.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу № 175 города Казани и устроил там стрельбу. В результате ЧП 11 человек погибли, более 30 пострадали. В городе ввели режим контртеррористической операции (КТО), усилены меры безопасности во всех учебных заведениях.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.