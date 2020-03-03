Центр Ростова-на-Дону «парализовало» из-за ДТП с троллейбусами



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В центре Ростова-на-Дону образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием двух троллейбусов. Авария произошла 5 марта около 8:30 на пересечении проспекта Будённовского и улицы Красноармейской.



Троллейбусы, столкнувшись, перекрыли движение на перекрёстке. В районе места происшествия быстро образовался затор. Автомобилисты, спешащие утром на работу, попали в пробку.



По Красноармейской нельзя проехать на участке от проспекта Сиверса до Будённовского. В обратно направлении машины стоят на участке между переулками Газетным и Халтуринским. Тяжёлая ситуация на проспекте Будённовском, здесь пробка от Комсомольской площади до Красноармейской. Обратно нельзя проехать по участку от Большой Садовой до Красноармейской. Также затор появился в переулке Халтуринском. Скорость движения не превышает семи километров в час.

