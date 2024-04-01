В центре Ростова из-за аварии на электросетях пропал свет
В Ростове-на-Дону произошло массовое отключение света. Без электроснабжения 1 апреля остались тысячи жителей.
От коммуникаций около 15:00 отрезаны оказались 12 центральных улиц. Света нет в границах: Семашко, Текучева, Соборный, Мечникова, Варфоломеева, Филимоновской, Лермонтовской, Тельмана, Ворошиловского, Буденовского, Черепахина и Малюгиной.
Как скоро работы завершат, не сообщается. В «Донэнерго» сообщили, что подача электроэнергии будет восстановлена без предупредительного сообщения.