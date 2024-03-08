В Белой Калитве произошло массовое отключение света из-за аварии

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В городе Белой Калитве 8 марта произошло массовое отключение света. Причиной этого стала авария на электросетях. Лапочки погасли в домах и социальных объектах около 14:00.От коммуникации частично были отрезаны 32 улицы города. Люди жалуются, что в выходной день не могут приготовить праздничный ужин, а также отдохнуть за просмотром любимых телепередач.Специалисты работают на месте аварии. Как сообщили в «Донэнерго», подача электричества возобновится примерно к 17:00.