Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Белой Калитве произошло массовое отключение света из-за аварии

В Белой Калитве произошло массовое отключение света из-за аварии
В городе Белой Калитве 8 марта произошло массовое отключение света. Причиной этого стала авария на электросетях. Лапочки погасли в домах и социальных объектах около 14:00.

От коммуникации частично были отрезаны 32 улицы города. Люди жалуются, что в выходной день не могут приготовить праздничный ужин, а также отдохнуть за просмотром любимых телепередач.

Специалисты работают на месте аварии. Как сообщили в «Донэнерго», подача электричества возобновится примерно к 17:00.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.