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Десятки тысяч жителей Ростова и Батайска остались без света

Десятки тысяч жителей Ростова и Батайска остались без света
В Ростове-на-Дону и Батайске 13 января произошло массовое отключение света. От коммуникации в 15-градусный мороз оказались отрезаны десятки тысяч человек.

Около 21:00 обесточенными оказались сотни домов в Западном жилом массиве, Александровке, Военведе, Нахичевани и центре города. Аналогичная ситуация наблюдается в Батайске. Там электричество погасло на десятках улиц.

Компания – поставщик электроэнергии никак не комментирует массовое отключение. Вероятнее всего, причиной этого стала авария на общей электросети.
Фото: Ростов ру
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