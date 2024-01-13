Десятки тысяч жителей Ростова и Батайска остались без света

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону и Батайске 13 января произошло массовое отключение света. От коммуникации в 15-градусный мороз оказались отрезаны десятки тысяч человек.Около 21:00 обесточенными оказались сотни домов в Западном жилом массиве, Александровке, Военведе, Нахичевани и центре города. Аналогичная ситуация наблюдается в Батайске. Там электричество погасло на десятках улиц.Компания – поставщик электроэнергии никак не комментирует массовое отключение. Вероятнее всего, причиной этого стала авария на общей электросети.