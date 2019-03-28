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В центре Ростова горожане выстроились в огромную очередь за дешевой пиццей

В центре Ростова горожане выстроились в огромную очередь за дешевой пиццей
В центре донской столицы горожане выстроились в огромную очередь за дешевой пиццей. Утром 31 марта около 100 ростовчан столпились у входа в пиццерию на проспекте Буденновском.

Очередь растянулась почти на 100 метров - от улицы Социалистической до улицы Шаумяна. Столпившиеся горожане тратят драгоценные минуты выходного дня в надежде купить пиццу по акции за 100 рублей.

Пользователи в Сети негативно отнеслись к любителям скидок. По их мнению, стоящим в очереди людям должно быть стыдно.
В центре Ростова горожане выстроились в огромную очередь за дешевой пиццей

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