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В центре Ростова 25 марта прогремел взрыв

В центре Ростова 25 марта прогремел взрыв
В небе над Ростовом прогремел взрыв. Грохот раздался 25 марта около 15:30.

По словам местных жителей, громкий звук был слышен в центре города, в микрорайонах Военвед и Александровка, на Северном и Темернике. Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что слышали не один, а все три взрыва. Прогрохотало также над Аксаем, Новочеркасском, Шахтами и Батайском.

Следом за этим в соцсетях стали появляться снимки белого следа в небе. Одни уверены, что его оставил самолет при переходе на ультразвук. Другие предположили, что след появился после работы системы ПВО.

Официальной информации об источнике звука, переполошившего жителей Ростовской области, пока нет.
Фото: Rostov.ru.
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