Фото: Rostov.ru.

В небе над Ростовом прогремел взрыв. Грохот раздался 25 марта около 15:30.По словам местных жителей, громкий звук был слышен в центре города, в микрорайонах Военвед и Александровка, на Северном и Темернике. Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что слышали не один, а все три взрыва. Прогрохотало также над Аксаем, Новочеркасском, Шахтами и Батайском.Следом за этим в соцсетях стали появляться снимки белого следа в небе. Одни уверены, что его оставил самолет при переходе на ультразвук. Другие предположили, что след появился после работы системы ПВО.Официальной информации об источнике звука, переполошившего жителей Ростовской области, пока нет.