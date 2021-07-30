Число жертв при взрыве на комбинате в Каменске увеличилось до четырех

Число жертв при взрыве на ФКП «Комбинат "Каменский"» увеличилось. 30 июля скончался один пострадавший. Еще трое умерли на следующий день.Как сообщает DonDay.ru, по состоянию на 1 августа насчитывают четверых скончавшихся. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.Напомним, взрыв, а потом и пожар случились вечером 29 июля. Во время ЧП на химкомбинате пострадали семь человек. Их в крайне тяжелом состоянии доставили в ЦГБ Каменска.Представители предприятия уверяют жителей Каменска-Шахтинского и ближайших районов, что вредных выбросов в атмосферу из-за ЧП не было.