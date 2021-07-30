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Число жертв при взрыве на комбинате в Каменске увеличилось до четырех

Число жертв при взрыве на комбинате в Каменске увеличилось до четырех
Число жертв при взрыве на ФКП «Комбинат "Каменский"» увеличилось. 30 июля скончался один пострадавший. Еще трое умерли на следующий день.

Как сообщает DonDay.ru, по состоянию на 1 августа насчитывают четверых скончавшихся. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв, а потом и пожар случились вечером 29 июля. Во время ЧП на химкомбинате пострадали семь человек. Их в крайне тяжелом состоянии доставили в ЦГБ Каменска.

Представители предприятия уверяют жителей Каменска-Шахтинского и ближайших районов, что вредных выбросов в атмосферу из-за ЧП не было.

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