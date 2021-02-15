В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается аномальный снегопад. Об этом правительство региона предупредил Гидрометцентр.Впервые с 2014 года на Дону прогнозируют до 30 миллиметров осадков за сутки. Губернатор потребовал привести все экстренные службы в режим повышенной готовности.16-17 февраля синоптики обещают до 19 градусов ниже нуля ночью и до 9 – днем.В эти дни Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скорость, дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров и быть предельно внимательными у пешеходных переходов.