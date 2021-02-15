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В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается аномальный снегопад

В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается аномальный снегопад
В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается аномальный снегопад. Об этом правительство региона предупредил Гидрометцентр.

Впервые с 2014 года на Дону прогнозируют до 30 миллиметров осадков за сутки. Губернатор потребовал привести все экстренные службы в режим повышенной готовности.

16-17 февраля синоптики обещают до 19 градусов ниже нуля ночью и до 9 – днем.

В эти дни Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скорость, дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров и быть предельно внимательными у пешеходных переходов.

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