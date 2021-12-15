Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ближайшие сутки Ростовскую область накроют мокрый снег и туман

В ближайшие сутки Ростовскую область накроют мокрый снег и туман
В ближайшие сутки в Ростовской области прогнозируют непогоду. По информации донских синоптиков, мокрый снег и дожди пройдут в большинстве муниципалитетов.

Днем 17 декабря столбики термометров покажут +5 градусов, а к вечеру опустятся до -3. Из-за ночных заморозков дороги и тротуары покроются коркой льда и превратятся в настоящий каток. Ситуацию усугубит туман. Водителям стоит быть предельно осторожными и не лихачить. Пешеходам нужно выходить из дома в одежде со светоотражающими элементами. На переходах убедитесь, что водитель сможет притормозить. Из-за скользкой дороги машину сложнее остановить.

В этот же день возможно налипание снега. Жителям рекомендуют не подходить близко к деревьям и проводам ЛЭП, а также не парковать поблизости автомобили. Из-за сильного ветра (до восьми метров в секунду) обледеневшие ветки и провода могут упасть в любой момент.
Фото: АиФ Югра.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.