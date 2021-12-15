В ближайшие сутки Ростовскую область накроют мокрый снег и туман

Фото: АиФ Югра.

В ближайшие сутки в Ростовской области прогнозируют непогоду. По информации донских синоптиков, мокрый снег и дожди пройдут в большинстве муниципалитетов.Днем 17 декабря столбики термометров покажут +5 градусов, а к вечеру опустятся до -3. Из-за ночных заморозков дороги и тротуары покроются коркой льда и превратятся в настоящий каток. Ситуацию усугубит туман. Водителям стоит быть предельно осторожными и не лихачить. Пешеходам нужно выходить из дома в одежде со светоотражающими элементами. На переходах убедитесь, что водитель сможет притормозить. Из-за скользкой дороги машину сложнее остановить.В этот же день возможно налипание снега. Жителям рекомендуют не подходить близко к деревьям и проводам ЛЭП, а также не парковать поблизости автомобили. Из-за сильного ветра (до восьми метров в секунду) обледеневшие ветки и провода могут упасть в любой момент.