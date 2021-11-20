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На Ростов надвигается сильный ночной туман

На Ростов надвигается сильный ночной туман

В Ростове-на-Дону ночью и утром 23 ноября ожидается сильный туман. Об этом сообщают в администрации города.

Туман опустится на донскую столицу ночью 23 ноября и ранним утром. Водителям в эти часы нужно быть предельно внимательными и перед поездкой проверить исправность противотуманных фар и ремней безопасности. Погодное явление значительно ухудшит видимость на дорогах.

Осторожными следует быть и пешеходам. Во избежание ДТП лучше надеть заметную одежду со светоотражающими элементами и переходить дорогу только в оборудованных для этого местах.
Фото: yandex.ru
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