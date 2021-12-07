На Ростов надвигается сильный туман

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В Ростове-на-Дону ночью и утром 9-10 декабря ожидается сильный туман. Об этом сообщает управление ГО и ЧС города.Туман опустился на донскую столицу ночью 9 декабря и ранним утром. Водителям в эти часы нужно быть предельно внимательными и перед поездкой проверить исправность противотуманных фар и ремней безопасности. Погодное явление значительно ухудшит видимость на дорогах.Осторожными следует быть и пешеходам. Во избежание ДТП лучше надеть заметную одежду со светоотражающими элементами и переходить дорогу только в оборудованных для этого местах.