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В ближайшие сутки на севере Ростовской области ожидаются ветер и мокрый снег

В ближайшие сутки на севере Ростовской области ожидаются ветер и мокрый снег
Зимняя погода начнет устанавливаться в северных территориях Ростовской области в ближайшие дни. Синоптики сообщают, что 3 декабря в регионе прогнозируют туман, сильный ветер до 50 километров в час и мокрый снег.

Похолодание начнется с Верхнедонского, Шолоховского районов. Здесь температура понизится до +2...0 градусов.

Впрочем, пока в большей части региона будет тепло. К примеру, в Сальске в воскресенье ожидается до +18 градусов днем и +8...+13 ночью. В других районах области дневная температура составит +10...+15 градусов.
Фото: DonDay.ru.
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