В ближайшие сутки на севере Ростовской области ожидаются ветер и мокрый снег

Фото: DonDay.ru.

Зимняя погода начнет устанавливаться в северных территориях Ростовской области в ближайшие дни. Синоптики сообщают, что 3 декабря в регионе прогнозируют туман, сильный ветер до 50 километров в час и мокрый снег.Похолодание начнется с Верхнедонского, Шолоховского районов. Здесь температура понизится до +2...0 градусов.Впрочем, пока в большей части региона будет тепло. К примеру, в Сальске в воскресенье ожидается до +18 градусов днем и +8...+13 ночью. В других районах области дневная температура составит +10...+15 градусов.