В Батайске живым найден пропавший 30-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Батайске Ростовской области найден живым пропавший 30-летний мужчина. О местонахождении Анатолия Прохорова не было никакой информации почти неделю.Мужчина ушел из дома 30 октября. Он не вернулся ни вечером, ни на следующее утро. Тогда родственники забеспокоились за его здоровье и жизнь и обратились в полицию с заявлением. Затем они привлекли к поискам волонтеров.Добровольцы прочесывали улицы и районы в попытках отыскать Анатолия.О том, что мужчину нашли живым, стало известно вечером 5 ноября. Где все это время находился уроженец Батайска, не сообщается.