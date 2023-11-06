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В Батайске живым найден пропавший 30-летний мужчина

В Батайске живым найден пропавший 30-летний мужчина
В Батайске Ростовской области найден живым пропавший 30-летний мужчина. О местонахождении Анатолия Прохорова не было никакой информации почти неделю.

Мужчина ушел из дома 30 октября. Он не вернулся ни вечером, ни на следующее утро. Тогда родственники забеспокоились за его здоровье и жизнь и обратились в полицию с заявлением. Затем они привлекли к поискам волонтеров.

Добровольцы прочесывали улицы и районы в попытках отыскать Анатолия.

О том, что мужчину нашли живым, стало известно вечером 5 ноября. Где все это время находился уроженец Батайска, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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