В Батайске вандалы облили краской памятник французскому певцу Шарлю Азнавуру

Фото: DonDay

В Батайске вандалы испортили памятник знаменитому французскому певцу Шарлю Азнавуру. Фиолетовое пятно на скульптуре возле детской музыкальной школы № 3 на Панфилова заметили горожане 13 февраля.Вероятно, негодяи сделали это краской из баллончика. После этого на место приехали волонтеры и вытерли загрязненный постамент.Кто решил испортить памятник легендарному шансонье, станет известно в ближайшее время. Видимо, вандалы совсем забыли, что почти на каждом углу висят камеры наблюдения. Не исключено, что злоумышленники попали на видео, поэтому найти их будет несложно. Им грозит уголовная ответственность по статьям «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» или «Вандализм».Шарль Азнавур — знаменитый французский певец, актер, поэт и писатель армянского происхождения. В 2021 году по инициативе членов армянско-езидинской общины в Батайске легендарному шансонье был возведен памятник. Автором проекта стал молодой батайский скульптор Карен Парсамян.Бюст легендарного певца выполнили из бронзы и установили на постаменте из красного гранита. Территорию вокруг скульптуры благоустроили, в порядок привели аллею на улице Панфилова. Памятник Шарлю Азнавуру является единственным в России.