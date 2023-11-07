В Батайске после прорыва трубы в Авиагородке месяц не могут засыпать ямы

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В Батайске Ростовской области после коммунальной аварии в Авиагородке не могут засыпать ямы. Информацию об этом местные жители рассказали 7 ноября в соцсетях.По словам горожан, еще месяц назад в Авиагородке между домами № 23 и № 24 случился прорыв отопительной трубы. Проблему устранили быстро, однако последствия оставили – на участке разрыты огромные ямы.- Старший по дому звонил в разные инстанции, но безуспешно. Различные отговорки и только. В итоге яма разрыта, аллейка между домами разрушена, - сказано в жалобе.Дорога по аллее ведет к школе и детсаду. Теперь малыши вынуждены каждый день подвергать свои жизни опасности, проходя аварийную территорию.Однако это лишь часть проблемы. Начались теплопотери отопительной системы. Ямы никак не оградили, на дне скапливается вода, туда же бросают мусор.Как скоро специалисты засыпят ямы, неизвестно. Горожанам следует обходить аварийный участок.