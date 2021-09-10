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В Батайске осужденному колонии пытались передать зубную пасту с наркотиками

В Батайске осужденному колонии пытались передать зубную пасту с наркотиками
В Батайске осужденному исправительной колонии №15 прислали наркотики, спрятанные в тюбиках зубной пасты. Сотрудники ГУФСИН обнаружили «запрещенку» 10 сентября.

Правоохранители проверяли передачки для осужденных. Одна из них показалась им подозрительной. Они вскрыли содержимое - догадки подтвердились. В тюбиках зубной пасты находились свертки с порошкообразным кристаллическим веществом, предположительной наркотического содержания. Сотрудники колонии изъяли 24 грамма «запрещенки».

В ГУФСИН России по Ростовской области уточнили, что зубную пасту с наркотиками передал житель города Шахты. Его задержали и передали правоохранителям.
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