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В Ростове неизвестные сливают нечистоты в реку Дон

В Ростове неизвестные сливают нечистоты в реку Дон
В Ростове-на-Дону неизвестные сливают в реку Дон отходы. Жижу грязно-коричневого цвета обнаружили рыбаки в Железнодорожном районе. Снимки разместили в соцсетях 27 августа.

Как сообщили очевидцы, возле рыбоохраны Росрыболовства через бетонную плитку в реку стекают нечистоты. На снимках видно, что прямо из воды бьет вонючий фонтан.

- Канализация течет прямо в Дон, - пишут пользователи.

При каких обстоятельствах грязная жижа оказалась в водоеме, неизвестно. Вероятно, на проблему стоит обратить внимание Минприроды.
Фото: Соцсети.
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