В Ростове неизвестные сливают нечистоты в реку Дон
В Ростове-на-Дону неизвестные сливают в реку Дон отходы. Жижу грязно-коричневого цвета обнаружили рыбаки в Железнодорожном районе. Снимки разместили в соцсетях 27 августа.
Как сообщили очевидцы, возле рыбоохраны Росрыболовства через бетонную плитку в реку стекают нечистоты. На снимках видно, что прямо из воды бьет вонючий фонтан.
- Канализация течет прямо в Дон, - пишут пользователи.
При каких обстоятельствах грязная жижа оказалась в водоеме, неизвестно. Вероятно, на проблему стоит обратить внимание Минприроды.