С 1 января 2026 года: какие законы изменят жизнь россиян

Фото: дд

С нового года в России вступают в силу сразу несколько законодательных изменений, которые затронут почти каждого — от семей с детьми до предпринимателей и владельцев автомобилей. Повышение МРОТ, рост НДС, новая семейная выплата и ужесточение налоговых правил для бизнеса — всё это начнёт работать уже с 1 января 2026 года. Вместе с юристом Маратом Саркисяном Donday разобрал ключевые нововведения.Новая выплата для семейС 1 января семьи с двумя и более детьми получат право на новую семейную налоговую выплату. Она распространяется на детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Получателями могут быть родители, усыновители, опекуны и попечители.Основное условие — доход семьи на человека не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе за предыдущий год. Семьи, где взрослые не работают или не платят НДФЛ, в программу не попадут.Новый МРОТ и прожиточный минимумМинимальный размер оплаты труда с 2026 года вырастет до 27 093 рублей — прибавка составит почти 4 700 рублей.Прожиточный минимум также увеличится:— 18 939 рублей - на душу населения;— 20 644 рубля - для трудоспособных граждан.НДС станет вышеС 1 января базовая ставка НДС вырастет с 20 до 22%.При этом ставка 10% сохранится для продуктов первой необходимости, детских товаров, лекарств, медицинских изделий, а также образовательных и культурных услуг. Социально значимые позиции — хлеб, молоко, сахар, детская одежда, учебники и билеты в музеи — останутся льготными.Изменения для предпринимателейБизнес с годовым доходом более 20 миллионов рублей потеряет право на упрощённую систему налогообложения и автоматически перейдёт на общую. Это означает больше налогов и более сложную отчётность.Кроме того, меняются лимиты по патентной системе. При превышении установленной выручки предпринимателям также придётся перейти на ОСНО.Налог на дорогие автомобилиТранспортный налог для машин премиум-класса будут рассчитывать по обновлённым региональным спискам. Эти перечни планируют пересматривать ежегодно.Новый налог не вводится — меняется только список автомобилей, подпадающих под повышенную ставку.— Поздравляю читателей с наступающим 2026 годом. Пусть новые законы работают на благо людей и помогают реализовать намеченные планы, — отметил юрист Марат Саркисян.