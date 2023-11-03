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В Батайске кладбище в Красном Саду усеяно мусором и ветками

В Батайске кладбище в Красном Саду усеяно мусором и ветками
В Батайске Ростовской области кладбище в Красном Саду завалило мусором. Информацию об этом сообщили местные жители в соцсетях 3 ноября.

По словам горожан, свалочный очаг появился на погосте в поселке Красный Сад на улице Центральной, 4. На снимках видно, что аллея завалена сеном и мешками с мусором: разбросаны сухие ветки, пакеты с листвой и другие отходы.

- А ведь достаточно одного окурка или специально брошенной кем-нибудь спички, чтобы это всё вспыхнуло, - добавила батайчанка.

Кроме того, у местных жителей просто нет возможности выбрасывать мусор из-за отсутствия баков. Им приходится оставлять отходы прямо вдоль пешеходной дорожки.

Местным жителям следует обратиться в администрацию для решения проблемы. Не исключено, что скоро горожане забьют тревогу и жалобы будут направлены в спецслужбы.
Фото: СоцСети
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