В Батайске главврачом ЦГБ станет Сергей Дашевский

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В Батайске Сергей Дашевский станет руководителем центральной городской больницы. Об этом сообщает Donday со ссылкой на собственный источник.Сергей Дашевский в настоящее время работает на должности заместителя главврача по медицинской части ростовской областной клинической больницы. Стаж работы врача высшей категории – 40 лет. В 1984 году он окончил Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». А в 2013 году прошел подготовку по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье». На этом повышение квалификации не закончилось. В 2016 году он прошел медкурсы по специальности «Анестезиология и реаниматология».Уход нынешнего главврача центральной городской больницы Павла Зайцева никак не связан с недавним скандалом. Напомним, раннее пациенты сообщали о «холодных» палатах. Люди жаловались, что в неврологическом отделении нет отопления. Новый главврач выиграл конкурс еще 9 декабря, а жалобы поступили позже.