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Главврач ростовской горбольницы №4 возглавил ЦГБ Батайска

Главврач ростовской горбольницы №4 возглавил ЦГБ Батайска
В Батайске назначили нового главврача центральной городской больницы. Эту должность занял Павел Зайцев - медик, юрист и бизнесмен в одном лице. Об этом стало известно 5 июля.

Он родился в 1975 году в станице Большая Орловка Мартыновского района. В 1998 закончил Ростовский медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а затем - Кисловодский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция». Свою медицинскую карьеру пластический хирург начинал врачом-ординатором в РостГМУ. Затем стал хирургом горбольницы №7 и параллельно работал ассистентом кафедры хирургических болезней в РостГМУ. В 2006 году возглавил ЦРБ Кагальницкого района, а в 2015 - горбольницу №4 Ростова-на-Дону. Там Павел Зайцев проработал последние шесть лет.

Кроме того, врач преуспел и в бизнесе. В 2003 году он стал учредителем ООО «Центр эстетической хирургии и лазерной косметологии «Гранд», а в 2006 - ООО «РВ-Юг». Однако обе организации уже ликвидированы. Сейчас Павел Зайцев работает в медицинском центре «Ревиталь» - пластическим хирургом.

Напомним, необходимость в новом главвраче ЦГБ Батайска появилась после ухода Натальи Пивненко. Бывшая главврач написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию 1 июля. Наталья Пивненко проработала главным врачом ЦГБ Батайска с 2013 года. До этого она 14 лет являлась замом прежнего главврача, Анатолия Смирнова, и буквально его правой рукой.

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