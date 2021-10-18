В Батайске 8-летняя школьница пропала без вести по дороге домой

В Батайске разыскивают восьмилетнюю девочку. Нина Дубровская пропала без вести 20 октября.Девочка учится в школе № 9 в поселке Авиаторов. В учебное заведение школьница обычно ходила по улице Октябрьской. После уроков она отправилась домой, однако родители так и не увидели свою дочь. Они предполагают, что девочка могла заблудиться. Как сообщил DonDay.ru, Нина совсем недавно начала ходить в школу самостоятельно.В отчаянии родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы и правоохранители уже приступили к поискам.В день исчезновения Нина была одета в синюю куртку и серую шапку. Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении девочки, сообщите по номерам: 8-928-704-77-44 (Татьяна) или 02.