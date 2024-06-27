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В Азове Ростовской области потушили пожар в двух жилых домах

В Азове Ростовской области потушили пожар в двух жилых домах
В Азове Ростовской области потушили пожар в двух жилых домах. Спасателям понадобилось три часа, чтобы полностью потушить возгорание.

Пожар на улице Калинина начался около 16:30. Пламя разгорелось мгновенно и перебросилось с одного дома на второй. Общая площадь составила 450 квадратных метров. Потушить возгорание удалось только в 19:30.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 37 спасателей.
Фото: Соцсети.
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