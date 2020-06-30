Из Ростова откроют дополнительные рейсы в другие регионы России

В ростовском аэропорту увеличат частоту рейсов в другие регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе Платова 3 июля.Авиакомпания «Азимут» запустит дополнительные субботние рейсы в Екатеринбург, которые будут осуществляться с 4 по 25 июля. Также самолёты будут летать по понедельникам и четвергам. Вылет из Ростова запланирован на 00:40, обратный рейс из Екатеринбурга — в 7:00.С 7 по 29 июля можно будет улететь в Новосибирск по вторникам, четвергам и воскресеньям. отправление из Платова - в 23:35, обратно - в 08:45 на следующий день.Самолёты из Ростова станут чаще курсировать до Тюмени по четвергам с 16 по 30 июля. Кроме того, перелёты осуществляются по вторникам и субботам. Они отправляются из Платова в 00:10, вылетают обратно в 06:25.В Челябинск откроют дополнительные рейсы с 17 по 31 июля. Вылет самолётов назначен по пятницам на 00:45, обратно борт отправится в 06:30. Помимо этого, перелёты запланированы на среду и воскресенье. В эти дни из Ростова самолёты полетят в 01:10, из Челябинска - в 15:55.Из-за нестабильной «ковидной» ситуации в стране расписание рейсов может меняться.