Из Ростова запустили дополнительные рейсы в курортные города
В Ростовском аэропорту открыли дополнительные рейсы в курортные города. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе Платова.
Местная авиакомпания «Азимут» увеличила частоту полётов в Сочи. Теперь самолёты курсируют ежедневно. Большая часть рейсов совершается днём и только по пятницам — вечером, в 19:50.
В Минеральные Воды можно улететь два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Вылет из Ростова — в 13:35, обратно — в 19:15. Лайнеры в Симферополь тоже стали курсировать каждый день. Они отправляются из Платова в 14:30, в понедельник, вторник и четверг есть дополнительный рейс в 19:20. Из Крыма обратный вылет — в 21:30.
Как сообщалось ранее, «Азимут» возобновил полёты из Ростова в Грозный. В столицу Чеченской Республики можно отправиться три раза в неделю: по вторникам и субботам — в 20:20, по четвергам — в 8:40.
Сохраняются рейсы в Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград и другие города экскурсионного туризма. Международное авиасообщение пока не возобновлено в связи с пандемией коронавируса.