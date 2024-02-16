В антинаркотическом форуме приняли участие более 3,5 тысячи специалистов разных стран

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону 15 февраля состоялся антинаркотический форум «Профилактика зависимости. Влияние семьи на реабилитацию и социализацию зависимого». В мероприятии приняли участие более 3,5 тысячи специалистов из разных уголков России и других стран. В том числе в режиме онлайн присутствовали эксперты из Пензенской, Волгоградской, Нижегородской, Смоленской областей, Москвы, Республик Абхазии, Дагестана, Чечни, а также Белоруссии.Более 3 500 специалистов из разных стран и регионов России приняли участие в антинаркотическом форуме.Форум организовала региональная общественная организация «Свобода» при поддержке антинаркотической комиссии правительства Ростовской области, ДГТУ (прим. — Донской государственный технический университет), региональных министерств образования и здравоохранения, областного наркологического диспансера и РостГМУ (прим. — Ростовский государственный медицинский университет).В рамках заседания специалисты выступили с докладами об актуальных вопросах профилактики незаконного употребления наркотиков и психоактивных веществ среди подрастающего поколения и молодежи, влияния семьи на их реабилитацию и социализацию.Психиатры, наркологи, психологи и специалисты в области реабилитации поделились своим опытом работы. Также к теме присоединились представители образовательной и спортивной сфер и общественники.По словам экспертов, участие в форуме представителей студенческой молодежи имеет большое значение. Благодаря этому антинаркотическое движение расширяется. В молодежной среде появляется все больше сторонников здорового образа жизни, которым свойственно устойчивое неприятие потребления наркотиков и алкоголя. В этих направлениях проявили активность ребята из молодежного центра профилактики негативных явлений «Качество жизни» ДГТУ и ростовской региональной молодежной благотворительной общественной организации «Молодые медики Дона».На секции для специалистов службы профилактики представители областного наркодиспансера представили опыт работы по первичной профилактике наркотической зависимости среди подростков и молодежи.— Современные условия требуют инновационных подходов к организации работы по профилактике зависимостей, противодействию распространению наркотиков и психоактивных веществ, — отметил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов. — В связи с этим очень интересно и полезно изучить мнение профильных специалистов и представителей научного сообщества по вопросам участия семьи как социального института, выполняющего особые функции воспитания и социализации при организации деятельности по профилактике потребления наркотических средств и психоактивных веществ.