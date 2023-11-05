В Аксайском районе мужчина получил условный срок, избив жену до полусмерти

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области мужчина получил условный срок, избив жену до полусмерти. Происшествие случилось в Аксайском районе 21 октября 2022 года.В тот день супруги дома распивали спиртное. Во время застолья Владимир С. пытался выяснить у любимой, где она пропадала всю прошедшую ночь. Разговор постепенно перерос в конфликт. Мужчина вышел из себя и начал избивать жену.На следующее утро ее на «скорой» увезли в больницу. Врачи диагностировали у пациентки переломы ребер, многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки на разных частях тела. К счастью, жизнь женщине удалось спасти.В отношении Владимира возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».Аксайский районный суд приговорил мужчину к трем года лишения свободы условно.