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В Аксайском районе мужчина получил условный срок, избив жену до полусмерти

В Аксайском районе мужчина получил условный срок, избив жену до полусмерти
В Ростовской области мужчина получил условный срок, избив жену до полусмерти. Происшествие случилось в Аксайском районе 21 октября 2022 года.

В тот день супруги дома распивали спиртное. Во время застолья Владимир С. пытался выяснить у любимой, где она пропадала всю прошедшую ночь. Разговор постепенно перерос в конфликт. Мужчина вышел из себя и начал избивать жену.

На следующее утро ее на «скорой» увезли в больницу. Врачи диагностировали у пациентки переломы ребер, многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки на разных частях тела. К счастью, жизнь женщине удалось спасти.

В отношении Владимира возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Аксайский районный суд приговорил мужчину к трем года лишения свободы условно.
Фото: Ростов.ру
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