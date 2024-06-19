В администрации Ростова предложили жаловаться на самокатчиков через чат-бот

Фото: рр

В Ростове-на-Дону появился чат-бот, с помощью которого можно оставлять жалобу на горе-самокатчиков. Об этом сообщили на сайте города.Сервис доступен в 87 городах России. Чтобы им воспользоваться, очевидцу нужно отправить в чат-бот @samokat_ru_bot следующую информацию: фото, время и место происшествия.Кроме того, власти ужесточили штрафы. Теперь за езду вдвоем на самокате могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. За пересечение пешеходного перехода на транспорте — на 2 тысячи. За парковку в не предназначенном для этого месте — на 500 рублей.А вот если за рулем самоката будет ребенок, грозят штраф 10 тысяч рублей и блокировка аккаунта в сервисе. Если пешеход получил травмы или ущерб, виновник должен будет заплатить от 30 до 100 тысяч рублей. Езда в нетрезвом виде, штрафуют на 100 тысяч рублей. В обоих случаях аккаунт также заблокируют.Горожане давно жалуются на самокатчиков. Люди, гуляющие в парке, всегда должны быть готовыми к резкому появлению гонщиков. Кроме того, не раз происходили истории, когда электросамокат сбивал маленьких детей.