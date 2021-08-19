В 51 городе и районе Ростовской области обнаружили COVID-19. Об этом 21 августа сообщили в региональном правительстве.Коронавирус продолжает бушевать в донском регионе. Лидером по числу заразившихся стал Ростов. Там обнаружили 210 больных. На втором месте с 12 инфицированными оказался Тацинский район. Тройку замыкают Азовский и Семикаракорский районы. В этих муниципалитетах выявили по 11 случаев заражения.В Новошахтинске и Октябрьском районах обнаружили по 10 больных. По девять человек с положительными ПЦР-тестами выявили в Таганроге, Красносулинском, Целинском и Чертковском районах. В то же время в Гуково, Новочеркасске, Багаевском, Мясниковском, Неклиновском и Сальском районах нашли по восемь инфицированных. По семь заразившихся выявили в Зверево и Аксайском районе.Получше ситуация с ковидом - в Батайске, Шахтах, Волгодонском, Зерноградском и Мартыновском районах. Там, как и в Матвеево-Курганском, Миллеровском, Обливском и Шолоховском районах, оказалось по шесть человек с положительным тестом.По пять инфицированных - в Азове, Верхнедонском, Егорлыкском, Зимовниковском и Каменском районах, а также в Орловском и Тарасовском. В Волгодонске, Веселовском, Константиновском, Морозовском, Цимлянском и Песчанокопском районах оказалось по четыре заразившихся.Всего по паре инфицированных обнаружили в Донецке, Боковском, Дубовском, Кашарском и Пролетарском районах. Лучше всего ситуация с коронавирусом - в Белокалитвинском, Заветинском и Куйбышевском районах. Там, как и в Милютинском, Ремонтненском и Советском районах, выявили всего по одному больному.Всего с начала пандемии число заразившихся нарастающим итогом почти дошло до 120 тысяч человек. В том числе 490 больных обнаружили за прошедшие сутки.