Коронавирус вновь выявили во всех городах и районах Ростовской области. Информацию об этом 19 августа сообщили в региональном правительстве.COVID-19 продолжает поражать жителей Ростовской области. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в донской столице. Там оказались 202 человека с положительными ПЦР-тестами.На втором месте с 10 инфицированными идет Аксайский район. Тройку замыкают Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Азовский и Неклиновский районы. Там обнаружили по девять новых больных.По восемь заразившихся - в Гуково, Багаевском, Константиновском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Мясниковском районах. В Батайске, Зверево, Зерноградском, Тацинском и Цимлянском районах обнаружили по семь человек с положительными ПЦР-тестами.Получше ситуация - в Донецке, Боковском, Верхнедонском и Волгодонском районах. Там, как и в Егорлыкском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Мартыновском, Песчанокопском, Целинском и Чертковском районах выявили по шесть инфицированных.В то же время в Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, Дубовском и Тарасовском районах оказалось по пять случаев заражения. В Азове, Волгодонске, Веселовском, Кашарском, Морозовском, Обливском, Октябрьском, Семикаракорском и Шолоховском районах обнаружили по четыре человека с положительными ПЦР-тестами.В Белокалитвинском и Орловском районах нашли по три заразившихся, а в Заветинском, Куйбышевском и Усть-Донецком - по два. Лучше всего ситуация с ковидом - в Милютинском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Сальском районах. Там выявили всего по одному больному.Всего во всей Ростовской области выявили 488 случаев заражения. С начала пандемии число больных нарастающим итогом достигло 118 593.