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В 22 городах и районах Ростовской области выявили случаи заражения коронавирусом

В 22 городах и районах Ростовской области выявили случаи заражения коронавирусом
Появилась информация, на каких территориях Ростовской области зафиксировали новые случаи заболевания COVID-19. За сутки подтвердили 80 случаев в 22 населённых пунктах региона.

По данным областного правительства, в Ростове-на-Дону зарегистрировали 14 новых инфицированных, в Кагальницком районе — 11, в Октябрьском — 8, в Аксайском, Каменском и Весёловском — по 6, в Батайске — 4, в Новочеркасске, Звереве, Красном Сулине и Зерноградском районе — по 3, в Миллеровском и Заветинском районах — по 2, в Шахтах, Волгодонске, Семикаракорске, Каменске-Шахтинском, Азовском, Волгодонском, Шолоховском, Орловском и Константиновском районах — по 1.

За весь период в донском регионе диагноз COVID-19 поставили 1 514 людям. Под медицинским наблюдением находятся 6 627 человек, из которых 6 577 помещены на самоизоляцию.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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