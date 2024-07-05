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В 2024 году в Ростове выдался самый жаркий день 5 июля за все время

В 2024 году в Ростове выдался самый жаркий день 5 июля за все время
В Ростове 2024 год стал рекордным по температуре воздуха 5 июля. Жара достигла +39 градусов.

Ранее самую высокую температуру 5 июля фиксировали в 1938 году — 86 лет назад. Тогда на улице было на один градус меньше: +38.

В прошлом месяце, 5 июня, тоже обновился рекорд. Столбик термометра показывал +35,3 градуса. Это на 0,8 больше, чем предыдущее наивысшее значение. Прежде самым жарким 5 июля считался день 1921 года — 103 года назад!
Фото: Rostov.ru.
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