В 2024 году в Ростове выдался самый жаркий день 5 июля за все время

Фото: Rostov.ru.

В Ростове 2024 год стал рекордным по температуре воздуха 5 июля. Жара достигла +39 градусов.Ранее самую высокую температуру 5 июля фиксировали в 1938 году — 86 лет назад. Тогда на улице было на один градус меньше: +38.В прошлом месяце, 5 июня, тоже обновился рекорд. Столбик термометра показывал +35,3 градуса. Это на 0,8 больше, чем предыдущее наивысшее значение. Прежде самым жарким 5 июля считался день 1921 года — 103 года назад!