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Уволен заместитель главы администрации Новочеркасска

Уволен заместитель главы администрации Новочеркасска
В администрации Новочеркасска уволена заместитель главы администрации Елена Табаровец. В мэрии сообщили, что такое решение чиновница приняла по собственному желанию.

В администрации Новочеркасска Табаровец курировала социальную сферу, в которую входили образование, здравоохранение, культура, спорт, информационная работу, работа с молодежью.

После ухода Табаровец должность заняла Елена Салтыкова. До этого она руководила городским управлением образования. К своим обязанностям чиновница приступила 4 декабря.

Напомним, глава Новочеркасска Игорь Зюзин в настоящее время находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. На время расследование он помещён в СИЗО.

Исполняющей обязанности главы Новочеркасска Игоря Зюзина стала его заместитель Лариса Конюшинская.

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