Из-за аварии в десятках домов в центре Ростова отключат отопление



В десятках домов в центре Ростова-на-Дону 23 ноября отключат отопление. В переулке Крепостном продолжаются работы по устранению аварии на теплотрассе.



На теплотрассе диаметром 600 миллиметров произошла утечка. В настоящее время на месте работают восемь сотрудников аварийных бригад и семь единиц техники.



Пока аварию устраняют, отопление могут отключить в границах: переулок Крепостной - улица Пушкинская - проспект Театральный - улица Нижнебульварная. Без тепла останутся жители 29 домов.



– На линию дополнительно отправлены четыре единицы техники по устранению наледи. Администрация просит автомобилистов воздержаться от поездок по переулку Крепостному и прилегающим улицам, – прокомментировали в пресс-службе администрации.



Пока не известно, когда починят теплотрассу и восстановят подачу тепла.