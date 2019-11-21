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Из-за аварии в десятках домов в центре Ростова отключат отопление

Из-за аварии в десятках домов в центре Ростова отключат отопление
В десятках домов в центре Ростова-на-Дону 23 ноября отключат отопление. В переулке Крепостном продолжаются работы по устранению аварии на теплотрассе.

На теплотрассе диаметром 600 миллиметров произошла утечка. В настоящее время на месте работают восемь сотрудников аварийных бригад и семь единиц техники.

Пока аварию устраняют, отопление могут отключить в границах: переулок Крепостной - улица Пушкинская - проспект Театральный - улица Нижнебульварная. Без тепла останутся жители 29 домов.

– На линию дополнительно отправлены четыре единицы техники по устранению наледи. Администрация просит автомобилистов воздержаться от поездок по переулку Крепостному и прилегающим улицам, – прокомментировали в пресс-службе администрации.

Пока не известно, когда починят теплотрассу и восстановят подачу тепла.

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