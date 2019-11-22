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Дома в центре Ростова снова остались без тепла из-за аварии

Дома в центре Ростова снова остались без тепла из-за аварии
В Кировском районе Ростова ликвидируют очередную коммунальную аварию. Порыв произошёл на теплотрассе «Ростовских тепловых сетей» диаметром 500 мм рядом с домом № 228 по улице Малюгиной. Авария случилась 26 ноября.

Из-за порыва теплоснабжение ограничено в 23 жилых домах в границах: переулок Университетский - улица Малюгиной - переулок Журавлева - улица Пушкинская.
- К ликвидации аварии привлечены две аварийные бригады в составе восьми человек и шести единиц спецтехники, - сообщили в администрации Ростова. - Работы планируется выполнить до 22 часов.

Напомним, аналогичная авария произошла в минувшие выходные в переулке Крепостном. Тогда без тепла остались 29 жилых домов. Подача была возобновлена только через сутки.

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