Дома в центре Ростова снова остались без тепла из-за аварии



В Кировском районе Ростова ликвидируют очередную коммунальную аварию. Порыв произошёл на теплотрассе «Ростовских тепловых сетей» диаметром 500 мм рядом с домом № 228 по улице Малюгиной. Авария случилась 26 ноября.



Из-за порыва теплоснабжение ограничено в 23 жилых домах в границах: переулок Университетский - улица Малюгиной - переулок Журавлева - улица Пушкинская.

- К ликвидации аварии привлечены две аварийные бригады в составе восьми человек и шести единиц спецтехники, - сообщили в администрации Ростова. - Работы планируется выполнить до 22 часов.



Напомним, аналогичная авария произошла в минувшие выходные в переулке Крепостном. Тогда без тепла остались 29 жилых домов. Подача была возобновлена только через сутки.