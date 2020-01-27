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Жилые дома, сады и школы в Ростове остались без отопления

Жилые дома, сады и школы в Ростове остались без отопления
В Ростове-на-Дону произошла очередная коммунальная авария. На этот раз поломка случилась на теплотрассе в Октябрьском районе города. Утром 29 января возле дома № 11 по улице Гагринской из труб под землёй стал вырываться пар.

- На месте работают две бригады из десяти человек, а также шесть единиц техники, - сообщили в ростовской администрации.

Коммунальщики ограничили теплоснабжение. Без отопления остались 32 жилых дома, два детских сада и два учебных заведения. Работы планируют завершить к 18 часам 29 января.

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