Усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируют в Ростовской области
В Ростовской области прогнозируют резкое усиление ветра. Он будет достигать 15-18 метров в секунду, местами — 20 метров в секунду.
В ближайшие дни температура будет от +4 до +9 градусов днём и от -1 до +4 градусов — вечером. На севере региона ночью столбик термометра может опуститься до -6.
До пятницы, 15 ноября, осадки не прогнозируются, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. - Сейчас на Дону температура превышает норму, резкого похолодания не будет.
Тем не менее, из-за сильного холодного ветра жители Ростовской области могут и не почувствовать высокой для ноября температуры.
Так как сейчас у многих людей понижен иммунитет, врачи рекомендуют, несмотря на показания термометра, одеваться тепло.