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Усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируют в Ростовской области

Усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируют в Ростовской области
В Ростовской области прогнозируют резкое усиление ветра. Он будет достигать 15-18 метров в секунду, местами — 20 метров в секунду.

В ближайшие дни температура будет от +4 до +9 градусов днём и от -1 до +4 градусов — вечером. На севере региона ночью столбик термометра может опуститься до -6.

До пятницы, 15 ноября, осадки не прогнозируются, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. - Сейчас на Дону температура превышает норму, резкого похолодания не будет.

Тем не менее, из-за сильного холодного ветра жители Ростовской области могут и не почувствовать высокой для ноября температуры.

Так как сейчас у многих людей понижен иммунитет, врачи рекомендуют, несмотря на показания термометра, одеваться тепло.

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