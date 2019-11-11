Усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируют в Ростовской области



В Ростовской области прогнозируют резкое усиление ветра. Он будет достигать 15-18 метров в секунду, местами — 20 метров в секунду.



В ближайшие дни температура будет от +4 до +9 градусов днём и от -1 до +4 градусов — вечером. На севере региона ночью столбик термометра может опуститься до -6.



До пятницы, 15 ноября, осадки не прогнозируются, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. - Сейчас на Дону температура превышает норму, резкого похолодания не будет.



Тем не менее, из-за сильного холодного ветра жители Ростовской области могут и не почувствовать высокой для ноября температуры.



Так как сейчас у многих людей понижен иммунитет, врачи рекомендуют, несмотря на показания термометра, одеваться тепло.