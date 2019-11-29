Морозы и усиление ветра прогнозируют в ближайшие дни в Ростовской области



В ближайшие два дня в донском регионе прогнозируют морозы, усиление ветра и гололёд. По данным Ростовского гидрометцентра, температура будет держаться на уровне ниже нуля.



В течение суток, начиная с вечера 3 декабря, в области обещают ветер силой до 11 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Днём температура будет -4...+1 градус, ночью опустится до -1...-6, при прояснениях - до -12 градусов.



С 4 по 6 декабря дончан также предупреждают о гололёде. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, которые при низкой температуре превратятся на дорогах в лёд. Ветер обещают до 12 метров в секунду с порывами до 14 метров. Температура ночью - до -2...-7 градусов, при прояснениях - до -13. Днем, согласно прогнозу, ожидается -2...+3 градуса.