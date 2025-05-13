Уроженец Ростова погиб в боях под Курском

Фото: Соцсети.

В ходе боевых действий под Курском погиб уроженец Ростова-на-Дону – 36-летний Константин Стрелец. Он отдал свою жизнь при исполнении служебного долга в ноябре 2024 года, но информация об этом стала известна только в мае 2025 года.Константин был человеком, который заражал всех своей энергией. Он любил кататься на скейтборде по городским улицам, мастерил гитары и устраивал импровизированные концерты для друзей.Константин отправился на специальную военную операцию и служил в в/ч 44639. В ноябре 2024 года он участвовал в боях за Курск. Последний раз он выходил на связь 25 ноября, сообщив, что находится на боевом задании и всё хорошо. После этого связь с ним была потеряна.Вскоре родным сообщили о его гибели.