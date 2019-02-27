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Подтопление у Ростова, Азова и Аксая прогнозируется из-за сильного ветра

Подтопление у Ростова, Азова и Аксая прогнозируется из-за сильного ветра

В Ростовской области из-за сильного ветра ожидается критическое повышение уровня воды в Дону. Нагонные явления могут привести к подтоплению.

По данным Управления ГО и ЧС Ростова, сильный ветер прогнозируется ночью 28 февраля и утром 1 марта.

- В связи с усилением ветра ожидается повышение уровня воды в Дону с превышением неблагоприятных отметок у Азова на 20-50 сантиметров, у Ростова - на 10-30 сантиметров, - рассказали в ведомстве. - У Аксая повышение уровня воды достигнет неблагоприятных отметок.

Нагонные явления в Дону могут стать причиной подтопления прибрежных территорий. Спасатели рекомендуют местным жителям убрать документы и ценные вещи в безопасное место, запастись фонарями и батарейками.

Если вода подошла к дому, нужно отключить газ и электричество. В экстренных ситуациях необходимо звонить по телефону: 112.

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