Уровень смертности в Ростовской области подскочил почти на 40% за два года

Фото: obelisk-volgograd.ru.

Уровень смертности в Ростовской области вырос на 38% за последние два года. По информации регионального управления ЗАГС, в 2021 году умерли 78 445 человек.В период с 2017 по 2019 годы этот показатель держался на отметке 56 тысяч. Однако в 2020-м он резко вырос - до 64 277. Скачок совпал с пандемией, из-за которой, очевидно, и умерли больше людей. В следующем, 2021, году скончалось еще большее количество - 78 445. В том числе увеличилась и младенческая смертность. В прошедшем году не стало на 18,8% больше детей младше одного года. А рождаемость тем временем снижается. Например, в 2017 году родились 44 тысячи детей, а в 2021-м - 36.