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В Ростовской области смертность превысила рождаемость в два раза

В Ростовской области смертность превысила рождаемость в два раза
Смертность в Ростовской области в два раза превысила рождаемость. Число умерших с января по июль 2021 года составило 34 409 человек, из которых 94 - дети до года, сообщили в Ростовстате.

За этот же период на Дону появились на свет 17 027 новорожденных. Таким образом, население Ростовской области за полгода сократилось на 17 382 человека.

Примечательно, что в 2020 году в первом полугодии родились на 24 ребенка больше. А число летальных случаев среди жителей донского региона было значительно ниже - 28 271 человек. Тогда население сократилось на 11 220 дончан.

Очевидно, причиной такого стремительного роста смертности на Дону стала пандемия COVID-19. Именно в первом полугодии 2021 года в области неоднократно фиксировали рекорды по числу новых инфицированных и умерших. Кроме того, последние несколько месяцев патологоанатомы регистрируют десятки случаев летальных исходов. А опасный вирус становится все коварнее, все чаще забирая жизни молодых людей. Ранее врачам не удавалось спасти, как правило, пожилых жителей региона. Теперь же инфекция угрожает жизни каждого.
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Теги: коронавирус в Ростовской области

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