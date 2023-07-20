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Ростовскую область накроют ливни с грозой в ближайшие сутки

Ростовскую область накроют ливни с грозой в ближайшие сутки
В ближайшие сутки в Ростовской области пройдут ливни с грозой и градом. Информацию об этом 20 июля сообщили донские синоптики.

Осадки начались еще ночью. Дождь прошел в некоторых муниципалитетах региона. Ливни следует ожидать также в течение дня. В некоторых районах Дона могут выпасть осадки в виде ливней с грозой и градом. Порывы воздушных масс достигнут 24 метров в секунду.

Из-за сильных дождей температура воздуха упадет. Днем столбики термометров покажут +25…+30 градусов, а ночью похолодает до +14…+19 градусов. Несмотря на обильные осадки в некоторых юго-восточных районах (Пролетарский, Орловский, Сальский) и Приазовье стоит ожидать пожароопасность четвертого класса.
Фото: Rostov.ru
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