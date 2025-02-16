Уникальная выставка о старинных зданиях открылась в Ростове
14 февраля в Ростове-на-Дону открылась фотовыставка под названием «Уходящий Ростов», сообщает издание Donday.
Этот проект реализован фотохудожником Сергеем Поливцом, который представил более ста черно-белых снимков. На фотографиях можно увидеть исторические здания, объекты культурного наследия и заброшенные сооружения, каждая из них хранит свою историю.
С детства Сергей был окружён знаменитыми архитектурными памятниками и традиционными домами родной донской столицы. Своим творческим взглядом он наблюдал за тем, как некоторые здания исчезают, другие разрушаются, а третьи медленно приходят в упадок. Поливец сам отмечает, что часто блуждал по улицам, фиксируя момент исчезновения старого Ростова. В итоге у него накопилось более ста фотографий, послуживших вдохновением для выставки «Уходящий Ростов». Он стремится сохранить в памяти облик города, который уходит, и привлечь внимание к его культурному наследию.
На выставке представлены такие известные архитектурные сооружения, как Ростовский цирк на Буденновском проспекте, табачная фабрика братьев Асмоловых на улице Максима Горького, доходный дом Кушнарева, особняк Петрова на Пушкинской, а также здание телеграфа на улице Серафимовича и множество других значимых объектов, каждый из которых обладает своей увлекательной историей.
Этим строениям - более ста лет, они стали свидетелями войн, разрушений и смены власти, но продолжают оставаться на своих местах, словно «борясь за жизнь». В современную эпоху трудно найти схожие архитектурные ансамбли с их лепниной и множеством стилей. К сожалению, многие из исторических особняков, являющихся памятниками культурного наследия, с каждым годом ветшают и вскоре могут остаться лишь на фотографиях.
Сергей также заметил старые жилые дома, которые находятся в таком состоянии, что могут рухнуть в любую минуту.
Фотограф отметил, что все его произведения имеют для него большую ценность, и поэтому трудно выделить какое-либо одно. Однако одно изображение привлекло наибольшее внимание зрителей — это фотография дома на Пушкинской улице, 50В, который был возведен в 1870-х годах.
Дом выделяется своей обветшалой крышей с трещинами, он обернут бинтами, как будто ему требуется неотложная помощь. Несмотря на тяжелые условия, здание продолжает стоять, сражаясь за свое существование, подобно другим памятникам культуры в южной столице.
Автор выставки стремится показать, как город медленно теряет свою историческую идентичность. Старинные строения уступают место современным небоскребам, и многим из них предстоит снос, чтобы освободить пространство для новых комплексов.
В сентябре 2025 года состоится выставка из 200 снимков в одном из залов Москвы, при этом выйдет восемь томов фотокниги «Уходящий Ростов».
Интересующиеся смогут увидеть «Уходящий Ростов» в областном краеведческом музее до 28 февраля.