Уникальная выставка о старинных зданиях открылась в Ростове

- Проект начал формироваться с 2021 года, - говорит Сергей. – Я прошёл около тысячи километров по улицам родного города и не мог обойти вниманием исчезающую архитектуру.

Фото: DonDay

14 февраля в Ростове-на-Дону открылась фотовыставка под названием «Уходящий Ростов», сообщает издание Donday.Этот проект реализован фотохудожником Сергеем Поливцом, который представил более ста черно-белых снимков. На фотографиях можно увидеть исторические здания, объекты культурного наследия и заброшенные сооружения, каждая из них хранит свою историю.С детства Сергей был окружён знаменитыми архитектурными памятниками и традиционными домами родной донской столицы. Своим творческим взглядом он наблюдал за тем, как некоторые здания исчезают, другие разрушаются, а третьи медленно приходят в упадок. Поливец сам отмечает, что часто блуждал по улицам, фиксируя момент исчезновения старого Ростова. В итоге у него накопилось более ста фотографий, послуживших вдохновением для выставки «Уходящий Ростов». Он стремится сохранить в памяти облик города, который уходит, и привлечь внимание к его культурному наследию.На выставке представлены такие известные архитектурные сооружения, как Ростовский цирк на Буденновском проспекте, табачная фабрика братьев Асмоловых на улице Максима Горького, доходный дом Кушнарева, особняк Петрова на Пушкинской, а также здание телеграфа на улице Серафимовича и множество других значимых объектов, каждый из которых обладает своей увлекательной историей.Этим строениям - более ста лет, они стали свидетелями войн, разрушений и смены власти, но продолжают оставаться на своих местах, словно «борясь за жизнь». В современную эпоху трудно найти схожие архитектурные ансамбли с их лепниной и множеством стилей. К сожалению, многие из исторических особняков, являющихся памятниками культурного наследия, с каждым годом ветшают и вскоре могут остаться лишь на фотографиях.Сергей также заметил старые жилые дома, которые находятся в таком состоянии, что могут рухнуть в любую минуту.Фотограф отметил, что все его произведения имеют для него большую ценность, и поэтому трудно выделить какое-либо одно. Однако одно изображение привлекло наибольшее внимание зрителей — это фотография дома на Пушкинской улице, 50В, который был возведен в 1870-х годах.Дом выделяется своей обветшалой крышей с трещинами, он обернут бинтами, как будто ему требуется неотложная помощь. Несмотря на тяжелые условия, здание продолжает стоять, сражаясь за свое существование, подобно другим памятникам культуры в южной столице.Автор выставки стремится показать, как город медленно теряет свою историческую идентичность. Старинные строения уступают место современным небоскребам, и многим из них предстоит снос, чтобы освободить пространство для новых комплексов.В сентябре 2025 года состоится выставка из 200 снимков в одном из залов Москвы, при этом выйдет восемь томов фотокниги «Уходящий Ростов».Интересующиеся смогут увидеть «Уходящий Ростов» в областном краеведческом музее до 28 февраля.