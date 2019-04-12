Улицу Портовую в Ростове перекрыли из-за подозрительного предмета



В Ростове утром во вторник, 16 апреля, сотрудники полиции перекрыли часть улицы Портовой. Потоки транспорта правоохранители перенаправили на соседние улицы.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, причиной ограничения движения стала проверка информации о подозрительном предмете.

- Сообщение об обнаружении бесхозного пакета поступило около девяти утра, - добавили в донском главке. – В результате проверки опасных предметов не обнаружено.



По словам очевидцев, полицейские проверяли площадку с мусорными контейнерами, расположенную рядом с проезжей частью.



Из-за временного перекрытия дороги, на Портовой образовалась пробка.