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Улицу Портовую в Ростове перекрыли из-за подозрительного предмета

Улицу Портовую в Ростове перекрыли из-за подозрительного предмета
В Ростове утром во вторник, 16 апреля, сотрудники полиции перекрыли часть улицы Портовой. Потоки транспорта правоохранители перенаправили на соседние улицы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, причиной ограничения движения стала проверка информации о подозрительном предмете.
- Сообщение об обнаружении бесхозного пакета поступило около девяти утра, - добавили в донском главке. – В результате проверки опасных предметов не обнаружено.

По словам очевидцев, полицейские проверяли площадку с мусорными контейнерами, расположенную рядом с проезжей частью.

Из-за временного перекрытия дороги, на Портовой образовалась пробка.

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