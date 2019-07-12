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Украинский министр заявил, что Владимир Зеленский переедет в Ростов

Украинский министр заявил, что Владимир Зеленский переедет в Ростов
Украинский министр инфраструктуры заявил, что Владимир Зеленский переедет в Ростов-на-Дону. Такое сообщение Владимир Омелян опубликовал в своем блоге.

Министр считает, что Зеленский любит все критиковать, однако сам пока ничего не сделал.

– Вы что-нибудь сделали? Или для этого вам не хватает опыта, знаний, команды , желания и времени? – написал Омелян.

По его мнению, однажды роль президента окажется слишком трудной для Зеленского. Тогда он уедет в Ростов-на-Дону и будет снимать здесь юмористические шоу.

Известно, что Омелян выступил с критикой в ответ на заявление Зеленского. На днях он раскритиковал работу министра. Украинский президент заявил, что работа Омеляна кажется ему нерезультативной.

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