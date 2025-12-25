Новости
Уголовное дело завели на экс-замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева

Уголовное дело завели на экс-замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева. Об этом сообщают в СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, бывший директор государственного унитарного предприятия, используя доверенных лиц, фактически управлял конкурирующей организацией на рынке дорожных работ, включая строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Таким образом, Окунев обеспечил заключение антиконкурентного соглашения между организациями. Его подозревают в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции.

В настоящее время Владимир Окунев разыскивается правоохранительными органами. В рамках следствия обсуждается возможность вынесения решения о заочном аресте.
Фото: соцсети
