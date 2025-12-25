В чем обвиняют экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева

Фото: Соцсети

Гагаринский суд Москвы принял знаковое решение, изъяв в пользу государства имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева и его сообщников на общую сумму 600 миллионов рублей. Это стало кульминацией масштабного антикоррупционного расследования, инициированного Генеральной прокуратурой в ноябре этого года. Ранее прокуратура требовала взыскать с Окунева и его заместителя Светланы Шаповаловой 85 миллионов рублей незаконно полученных доходов.Как установило следствие, коррупционная схема была организована еще в 2016 году, когда Окунев возглавлял «Ростовавтодор». По данным следствия, он вступил в сговор с главным бухгалтером предприятия, Светланой Шаповаловой. Вместе они создали ряд фиктивных компаний, оформленных на родственников, таких как ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель». Эти компании приобретали строительную технику и транспорт. Впоследствии, благодаря покровительству Окунева, они получали выгодные государственные контракты, обеспечивая себе и своим покровителям незаконную прибыль.Примечательно, что в апреле 2022 года ростовское УФАС возбудило антимонопольное дело против «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель», подозревая их в ценовом сговоре на торгах в сфере дорожного строительства и ремонта. Основанием послужили материалы выездной проверки. Ранее, в декабре 2021 года, ФАС провела проверки в отношении пяти дорожных организаций, что, вероятно, и послужило поводом для антимонопольного расследования в отношении компаний, связанных с Владимиром Окуневым.Свои незаконные доходы Окунев и Шаповалова, по данным следствия, использовали для приобретения дорогостоящей недвижимости в Москве и Ростовской области, а также элитных автомобилей. В результате в собственность государства были переданы 36 объектов недвижимости, в том числе пять квартир в престижных московских жилых комплексах, 25 автомобилей премиум-класса и строительной техники, а также более 100 миллионов рублей.Владимир Окунев, уроженец Ростовской области, занимал должность заместителя губернатора – министра транспорта с ноября 2021 года по апрель 2024 года, после чего был уволен "по собственному желанию". До этого он долгие годы работал в дорожной отрасли региона, пройдя путь от инженера до руководителя крупных предприятий.