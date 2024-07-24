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Уголовное дело возбудили по факту ДТП с рейсовым автобусом Ростов – Геленджик

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с рейсовым автобусом Ростов – Геленджик
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом сообщением Ростов – Геленджик. Авария, в которой пострадали 15 человек, случилась 23 июля.

Водитель автобуса «Кинг Лонг» проезжал неподалеку от поселка Черноморского. Около 14:30 транспорт вылетел в кювет, где завалился на бок. В результате ДТП пострадали 11 взрослых и четверо детей. Амбулаторную помощь получил 13 человек, еще двое продолжают находиться в больнице.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров», - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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